Мужчина проведет 13 лет в колонии строгого режима

Мужчина проведет 13 лет в колонии строгого режимаВ Костроме осудили жителя Московской области, который развратил свою 11-летнюю дочь. Инцидент произошел летом на даче в нашем регионе.Мама девочки уехала по делам. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения остался с ребенком. В результате он изнасиловал 11-летнюю школьницу. После случившегося девочка позвонила матери и обо всем рассказала. Женщина обратилась в полицию.Костромской суд назначил мужчине срок - 13 лет в колонии строгого режима.