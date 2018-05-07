В прямом эфире 7 мая миллионы людей наблюдали за тем, как проходит в Кремле инаугурация президента России. Из первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, к Большому Кремлевскому дворцу Владимир Путин выехал на новом российском лимузине серии Кортеж.

В прямом эфире 7 мая миллионы людей наблюдали за тем, как проходит в Кремле инаугурация президента России.Из первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, к Большому Кремлевскому дворцу Владимир Путин выехал на новом российском лимузине серии "Кортеж".Черный представительский седан, как рассказал ТАСС источник, близкий к организации церемонии, "прошел все необходимые испытания, подтверждающие его безопасность при использовании для передвижения первого лица государства".Ранее глава российского государства всегда использовал автомобили Mercedes.Проект "Единая модульная платформа" (проект "Кортеж") реализуется с 2013 года и предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы. Предсерийное производство машин проекта "Кортеж" началось в конце ноября 2017 года.Под каким брендом будут ездить автомобили проекта, остается секретом.Всего за четыре года на работы по проекту из бюджета было выделено 12,4 миллиарда рублей. Окупить эти работы предполагается, в том числе, за счет коммерческих продаж автомобилей, которые по плану должны начаться в 2019 году.По комплектациям и цене автомобили проекта "Кортеж" будут конкурировать с такими марками, как Mercedes Maybach, Bentley и Rolls-Royce.Прямую трансляцию вступления в должность президента России вели телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.