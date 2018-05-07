Молодой человек был задержан оперативниками на территории Петушинского района в июне прошлого года.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Коврова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размерах).Обвиняемый был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в конце июня 2017 года на территории города Петушки. При личном досмотре у фигуранта оперативники обнаружили 36 полимерных свертков с содержимым характерной консистенции и цвета. Результаты проведенного исследования показали, что в изъятых свертках находилось наркотическое средство – героин. Общий вес наркотика составил 66,114 грамма.Оперативными сотрудниками установлено, что молодой человек выполнял роль курьера по распространению запрещенных веществ. В его обязанности входила организация сбыта наркотиков путем так называемых «тайников-закладок».В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что крупные партии героина обвиняемый приобретал на территории одного из соседних регионов, доставлял на своем автомобиле на территорию города Петушки и сбывал наркозависимым лицам. На период следствия фигурант был заключен под стражу.Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению четырех эпизодов незаконного сбыта наркотических средств в крупном и значительном размерах.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.