Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко считает уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе нормальным явлением в карьере спортсмена. Двукратный олимпийский чемпион не исключил, что обладательница двух серебряных медалей Игр-2018 сможет добиться хороших результатов под руководством канадца Брайана Орсера.

Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко считает уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе "нормальным явлением в карьере спортсмена". Двукратный олимпийский чемпион не исключил, что обладательница двух серебряных медалей Игр-2018 сможет добиться хороших результатов под руководством канадца Брайана Орсера.Плющенко убежден, что к решению молодой фигуристки нужно отнестись адекватно. "Это значит, что спортсменка посчитала, что ей будет комфортнее тренироваться у другого тренера", – заявил он.Олимпийский чемпион допускает, что у Медведевой может получиться очень хороший результат, передает . "Женя настроена на большую, долгую работу, на еще четырехлетие",добавил спортсмен.Кроме того, Плющенко охарактеризовал Орсера как "хорошего тренера". "Все-таки он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса", – заметил фигурист. Однако он уточнил, что эти спортсмены к моменту прихода к Орсеру уже состоялись как профессионалы.Более того, Плющенко оценил конкуренцию в российской женской сборной по фигурному катанию. По его словам, прогресс будет продолжаться. "У нас сейчас такие талантливые девчонки, там очень много девочек, с девочками сейчас все в порядке, у нас с мальчишками не все здорово", – резюмировал фигурист.Ранее стало известно об уходе Медведевой от своего тренера Этери Тутберидзе. Одним из вероятных кандидатов на роль нового тренера Медведевой называли 56-летнегоБрайана Орсера.