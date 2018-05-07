Получив денежные средства для выплаты премий сотрудникам организации, бухгалтер похитила их и перестала выходить на связь....

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали бухгалтера одной из фирм, подозреваемую в мошенничестве.В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился генеральный директор одной из столичных фирм. Он сообшил, что передал бухгалтеру организации денежные средства в размере 600 тысяч рублей для последующей выплаты премий сотрудникам фирмы, но женщина, дождавшись, когда генеральный директор уйдет с работы, похитила денежные средства, перестала приходить на работу и выходить на связь.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово на 1-й Дубровской улице была задержана подозреваемая. Ею оказалась 42-летняя приезжая. В ходе обыска по месту фактического проживания женщины были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства.Следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22