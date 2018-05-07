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<a href="http://33live.ru/novosti/07-05-2018-polosy-na-avtodorogax-budut-suzhat-po-vsej-rossii.html" target="_blank">Полосы на автодорогах будут сужать по всей России</a> - В стране могут принять новые стандарты дорожной разметки, которые позволят сузить полосы для движения автомобилей. По мнению инициаторов идеи, оптимизация ширины полос увеличит пропускную способность дорог и снизит аварийность.