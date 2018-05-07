В городе Лос-Реалехос (остров Тенерифе, Канарские острова) 52 участника боролись за звание самого красивого мужчины Испании. Победил в нем 25-летний Хесус Кольядо, получивший специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры. В будущем он собирается стать полицейским.

В городе Лос-Реалехос (остров Тенерифе, Канарские острова) 52 участника боролись за звание самого красивого мужчины Испании. Конкурсанты представляли все испанские провинции и два автономных города — Сеуту и Мелилью.В рамках соревнований участники позировали в национальных костюмах, в плавках и в строгих костюмах, а также отвечали на вопросы ведущих.В результате самым красивым мужчиной в конкурсе 2018 года был признан уроженец Вальядолида Хесус Кольядо. Его победа стала сюрпризом, поскольку он занял на региональном конкурсе в Вальядолиде лишь второе место. Однако победитель не смог принять участие в финале на Тенерифе, и вместо него поехал Кольядо.25-летний Хесус Кольядо получил специальность преподавателя начальных классов английского и физкультуры, однако в будущем он собирается стать полицейским, сообщает РИА Новости.Конкурс "Мистер Испания" проводится в стране с 2013 года.