Маленькая Таисия Жорина из Находки ждет операцию по восстановлению слуха, которую делают только в клинике Global Hearing inc. (США, Пало-Альто). Цена вопроса - 5 100 000 рублей. Большая часть суммы уже собрана. Осталось собрать 336 892 рублей. Мама девочки очень просит помочь.

Маленькая Таисия Жорина из Находки ждет операцию по восстановлению слуха, которую делают только в клинике Global Hearing inc. (США, Пало-Альто). Цена вопроса — 5 100 000 рублей. Большая часть суммы уже собрана. Осталось собрать 336 892 рублей. Мама девочки очень просит помочь.У Таи — врожденная аномалия развития наружного и среднего уха слева, микротия III степени слева (ушная раковина практически отсутствует), атрезия (заращение) левого наружного слухового прохода. Сейчас девочке 2,5 года. И как можно раньше ей необходимо открыть слуховой проход, сформировать барабанную перепонку, провести реконструкцию ушной раковины с помощью искусственного материала Medpor (каркас нового ушка обтягивается собственной тканью пациента).Мама Таисии воспитывает дочку одна, отец ушел из семьи. Самый большой страх сейчас — это прогулка, ведь малышка может не услышать, как зовет ее мама, или как во дворе дома проезжает машина. Мама оберегает ее, но очень переживает — а вдруг, помимо физической неполноценности с возрастом добавится и психологическая.Давайте поможем Таисии и ее маме собрать необходимую сумму по восстановлению ушка. Способы помощи:СМС "Помогаю" и через пробел "сумма помощи" (например, "Помогаю 100") на номер "3434".На сайте благотворительного фонда "Помоги спасти жизнь","Сбербанк онлайн" (в назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Жориной Таисии").