Президент России Владимир Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле.

Президент России Владимир Путин принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле. Трансляцию вели 33Live.RuRu, "Россия 24" и "Россия 1".Перед тем, как принять парад, он произнес текст присяги на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце, после чего был объявлен новым президентом, вступившим в должность.Президент поздравил полк с 82-й годовщиной со дня образования. День Президентского полка уже в пятый раз совпадает с днем инаугурации избранного президента.Полк традиционно участвует в церемонии – в этот день военнослужащие полка, имеющего статус спецслужбы, выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия.Президентский полк был сформирован весной 1936 года как Полк специального назначения. В годы Великой Отечественной войны солдаты полка активно участвовали в боевых действиях. В Параде Победы 1945 года полк участвовал под Боевым Красным знаменем, которое ему было вручено в 1944 году.С 1952 года стал именоваться Отдельным полком специального назначения. В 1973 полк переименовали в Отдельный Краснознаменный Кремлевский полк. В 1976 году в составе полка сформирована Рота специального караула, которая участвует во всех официальных протокольных мероприятиях главы государства и высших зарубежных гостей.С 1997 года военнослужащие полка несут почетный караул у Могилы Неизвестного солдата, с 1993-го полк называется Президентским.