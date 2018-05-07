Отрепетируют Парад Победы и перекроют дорогу. Сегодня с 8 до 10 вечера будет закрыта проезжая часть на проспекте Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Водителям придётся ехать в объезд по «Пекинке», или по улице Разина.

Отрепетируют Парад Победы и перекроют дорогу. Сегодня с 8 до 10 вечера будет закрыта проезжая часть на проспекте Ленина от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Водителям придётся ехать в объезд по Пекинке, или по улице Разина. В сам же День Победы, 9 мая, дороги в городе перекроют трижды: с 9 утра до часа дня закроют проспект Ленина от поворота на Чапаева до Студеной горы; с 9.45 до 11.15 - нельзя будет проехать по улице Мира - от Дома культуры молодежи до Князь-Владимирского кладбища, здесь тоже пройдёт шествие; и вечером, в преддверии салюта, с 21.00 до 23.00 вновь нельзя будет проехать по проспекту Ленина. Салют будет на площади Победы