ВТБ нашел покупателя на один из активов бывшего владельца Черкизона Тельмана Исмаилова, пишут Ведомости. Сообщается, что торговый центр в Измайлове приобрел банк Авангард.

Банк стал победителем публичных торгов по продаже имущества ООО "Руслайн 2000", компании, принадлежавшей структурам группы АСТ Исмаилова и его семьи. "Авангард" предложил 1,55 миллиарда рублей.Зачем банку торговый центр на Измайловском шоссе неизвестно – представитель организации заявил, что ответит на вопросы издания позже. По словам источника издания, приобретение – "просто финансовая инвестиция".Имущество "Руслайн 2000" уже дважды выставлялось на торги – за 2 миллиарда рублей, затем за 1,8 миллиарда, но желающих купить его не находилось. При этом суммы, которую. Удалось выручить за ТЦ, не хватит, чтобы погасить долги перед кредиторами – общая сумма требований к компании превышает 17 миллиардов рублей.