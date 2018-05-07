Комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил процедуру дачи согласия на назначение председателя правительства. Об этом сообщила его председатель Ольга Савастьянова.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил процедуру дачи согласия на назначение председателя правительства. Об этом сообщила его председатель Ольга Савастьянова.Она напомнила, что согласно Конституции глава государства вноситкандидатуру на должность председателя кабинета министров в течение двух недель. Послеэтого у депутатов есть семь дней на то, чтобы обсудить и рассмотреть ее."Естественно, на данный момент кандидатура не внесена, -отметила Савастьянова. – Но для оперативного решения этого вопроса сегоднякомитет по контролю и регламенту рассмотрел и утвердил процедуру дачи согласияна назначение".По словам главы профильного комитета, согласно процедуре, назаседании Госдумы президент или его уполномоченный будут представлятькандидата, который затем выступит с докладом и программой. При этом, время поданному вопросу не ограничивается, уточнила она: "Мы понимаем, насколькоэто важно".После того, как кандидат на должность премьер-министразакончит выступление, у каждой парламентской фракции будет возможность задатьпо два вопроса кандидату. Кроме того, выступающие от фракций смогут выразить своюпозицию в рамках десятиминутных выступлений.Ольга Савастьянова напомнила, что, перед пленарнымзаседанием нижней палаты парламента должны пройти консультации кандидата впремьеры со всеми фракциями. "Решение о даче согласия на его назначениебудет приниматься простым числом голосов депутатов (226 – Прим. ред.),голосование может быть как открытым, так и тайным", – цитирует парламентария.Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил,что нижняя палата 8 мая рассмотрит кандидатуру премьера в случае ее внесения 7мая после инаугурации президента. По его словам, на этот случай уже запланированыконсультации кандидата на премьерский пост с думскими фракциями.Они могут пройти сегодня ("ЕдинаяРоссия" в 16:00 и ЛДПР в 18:00) и завтра (КПРФ в 10:00 и"Справедливая Россия" в 12:00). Начало пленарного заседания Госдумы запланировано на 15:00 8 мая.