Владимир Путин отказывается от использования лимузина Merсedes. Теперь президент России будет использовать новый отечественный автомобиль, созданный по проекту Кортеж, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин отказывается от использования лимузина Merсedes. Теперь президент России будет использовать новый отечественный автомобиль, созданный по проекту "Кортеж", подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Первый раз Владимир Путин воспользовался российским лимузином Aurus во время инаугурации 7 мая 2018 года, отмечает ТАСС. Черный представительский лимузин доставил Путина от Первого корпуса Кремля, где находится рабочий кабинет главы российского государства, до Большого Кремлевского дворца.Машина для Путина создана на единой модульной платформе. На ней же будут созданы легковой автомобиль бизнес-класса с кузовом седан, внедорожник и микроавтобус. Семейство российских машин класса люкс будет представлено на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.Все семейство автомобилей Aurus будет гибридным: на машины устанавливается восьмицилиндровый двигатель, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей.