Владимир Путин в понедельник, 7 мая, вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в роскошном Андреевском зале Большого кремлевского дворца в присутствии нескольких тысяч гостей. Каким будет новый срок президента? Многие до сих пор гадают, строят предположения. Однако Путин задолго до вступления в должность обозначил главные задачи на ближайшие годы: развитие экономики, социальной сферы, высоких технологий, а также сохранение суверенитета России и укрепление ее позиций на международной арене.

Владимир Путин в понедельник, 7 мая, вступил в должностьглавы государства. Церемония инаугурации прошла в роскошном Андреевском залеБольшого кремлевского дворца в присутствии нескольких тысяч гостей. Каким будетновый срок президента? Многие до сих пор гадают, строят предположения. Однако Путин задолго до вступления в должность обозначил главные задачи на ближайшие годы:развитие экономики, социальной сферы, высоких технологий, а также сохранениесуверенитета России и укрепление ее позиций на международной арене.Церемония инаугурации главы государства состоялась уже вседьмой раз. По традиции президент кладет руку на специальный экземплярКонституции и произносит торжественную присягу: "Клянусь при осуществленииполномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободычеловека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации,защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства,верно служить народу".В своей речи Путин заявил, что сделает все возможное, чтобыу страны было мирное будущее, а каждая российская семья жила в достатке иблагополучии. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет, как и прежде,служение людям, нашему Отечеству", – сказал он.Спустя некоторое время глава государства внес нарассмотрение Госдумы кандидатуру нового премьер-министра. Президент предложилна эту должность Дмитрия Медведева, который возглавлял кабинет министров с 8мая 2012 года.Новый срок главы государства вряд ли будет похож напредыдущие. Он ознаменует собой не толькоформирование нового кабинета министров, но и подписание ряда указов,принципиально важных для дальнейшего развития страны, в том числе модернизацииее социально-экономической сферы. Основная подготовительная работа былапроделана еще в прежние годы. Теперь настало время пожинать плоды.Терять время президент не стал, и уже спустя несколько часовпосле инаугурации подписал указ о "О национальных целях и стратегическихзадачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Документопределяет основные задачи новому правительству, которое будет сформировано вближайшую неделю. Среди них – повышение продолжительности жизни до 78 лет,снижение уровня бедности в два раза, ежегодное улучшение жилищных условий дляпяти миллионов семей, а также вхождение России в пятерку крупнейших мировыхэкономик.Масштаб и размах указанных целей поражает. Очевидно, чтоприоритет нового срока Владимира Путина – это социально-экономическое развитиестраны. Впрочем, о том, в каком направлении будет двигаться страна было понятноеще задолго до инаугурации. Основные векторы дальнейшего развития России былиобозначены президентом еще 1 марта 2018 года во время традиционного посланияглавы государства Федеральному собранию.Один из главных приоритетов – развитие цифровой экономики.Как отметил глава государства, Россия должна стать одним из главных центров пообработке и хранению больших объемов данных (Big data). С помощью современныхтехнологий, уверен он, можно добиться значительных результатов в образовании,медицине и других отраслях. Президент призвал создать законодательную базу дляразвития в стране цифровой экономики, в том числе робототехники, искусственногоинтеллекта и других передовых технологий.Эксперты уверены: выполнить оставленные Владимиром Путинымзадачи для нового президентского срока более чем реально, причем даже вусловиях продолжающегося санкционного давления. "Речь об этом шла нетолько в послании Федеральному собранию. Во многом президент озвучивал этуустановку во время позапрошлого послания. Очевидно, что глава государства даетсигнал элитам, призывает их следовать этому курсу, подчеркивает, что несмотряна внешнее давление, у страны есть возможности для рывка и развития внутреннейинфраструктуры", – отметил в беседе с корреспондентом Dni.Ru политологДмитрий Фетисов.С ним согласен директор Центра политологических исследованийФинансового университета Павел Салин. Эксперт отметил, что в пользу российскойэкономики играет растущая цена на нефть. "Только за первые несколькомесяцев 2018 года процифит бюджета составил 300 миллиардов рублей. Надальнейший рост котировок черного золота оказывает влияние и напряженная ситуациявокруг Ирана", – пояснил аналитик. В случае, если дальнейшего роста цен нанефть не произойдет, то Россия сможет решить поставленные президентом задачидаже оперируя гораздо меньшими ресурсами, к примеру, валютными резервами.При этом решение любой задачи упирается не только вфинансовый, но и людской потенциал. Кадровые вопросы, очевидно, станут одним изсамых актуальных во время четвертого срока главы государства. Создание всехнеобходимых условий для дальнейшего насыщения власти на всех уровнях умными, национальномыслящими и патриотично настроенными людьми, а также объединение всех здоровыхсил общества – одна из фундаментальных задач ближайшей "шестилетки"."Все происходящие действия в кадровой политике, в том числе новые подходык формированию губернаторского корпуса, говорят о том, что у Кремля есть всевозможности для реализации намеченного рывка", – подчеркнул ДмитрийФетисов.Одним из основных факторов нового срока Владимира Путина,безусловно, станет нарастающее внешнее давление со стороны Запада. Санкции,ограничительные списки, откровенные провокации, в том числе с использованиемхиморужия – все это, к сожалению, стало привычным фоном во взаимоотношенияхРоссии с некоторыми зарубежными "партнерами".Но не на одном Западе свет клином сошелся. Москва запоследние несколько лет серьезно расширила сотрудничество с крупнейшимистранами Азии – Китаем, Индией, Ираном, Турцией, а также с государствами Африкии Латинской Америки. Формирование нового, многополярного мира происходит нанаших глазах. Время безраздельного американского могущества подошло к концу.XXI век – время крупных центров силы, блоков и союзов. У России есть собственныйинтеграционный проект – Евразийский экономический союз, который на наших глазахпревращается в один из глобальных центров влияния."В ближайшие годы внешняя политика России будетмноговекторной. Будут попытки наладить отношения с Западом, которые сейчасобострились до максимума. Но в то же время Москва будет и далее активнообращать внимание на Китай, Ближний Восток, Среднюю Азию. Как раз вниманиеПутина к Сирии подтверждает этот прогноз", – сказал Фетисов.Шансы на потепление отношений с Западом есть, но не стоитсерьезно на них рассчитывать, полагает Павел Салин. "Тон в антироссийскойполитике задают американцы. Без улучшения отношений с США маловероятно, чтосанкции ослабит Европа", – уверен эксперт.Впрочем, полагает Дмитрий Фетисов, ситуация движется повыгодному для России сценарию. "Последние соцопросы в странах Западапоказывают, что простые люди с уважением относятся к Владимиру Путин. В первуюочередь, из-за актуальности угрозы терроризма. Российский лидер предлагаетэффективные меры по решению проблемы, активно работает над этим. В итогеситуация может дойти до того, что сами жители западных стран будут давить насвоих политических лидеров, на свои правительства с целью либо ослаблениясанкций, либо их окончательной отмены. И вряд ли кто-то из тамошней элитызахочет потерять голоса своих избирателей. А раз так, то западные политикибудут вынуждены следовать по пути отмены антироссийских санкций", -резюмировал политолог.