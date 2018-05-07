Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Прежний кабинет министров ушел в отставку после инаугурации главы государства.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуруДмитрия Медведева на пост председателя правительства. Прежний кабинет министровушел в отставку после инаугурации главы государства.Согласно Конституции России, правительство уходит в отставкупосле вступления президента в должность. О внесении кандидатуры Медведева надолжность главы кабинета министров сообщает пресс-служба Кремля.Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьер-министра ужев ходе завтрашнего пленарного заседания. До этого пройдут консультациивероятного нового председателя правительства с фракциями нижней палатыпарламента. В соответствии с Конституцией, Госдуме дается неделя на утверждениекандидатуры.