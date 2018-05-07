Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру
Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Прежний кабинет министров
ушел в отставку после инаугурации главы государства.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру
Дмитрия Медведева на пост председателя правительства. Прежний кабинет министров
ушел в отставку после инаугурации главы государства.
Согласно Конституции России, правительство уходит в отставку
после вступления президента в должность. О внесении кандидатуры Медведева на
должность главы кабинета министров сообщает пресс-служба Кремля.
Госдума готова рассмотреть кандидатуру премьер-министра уже
в ходе завтрашнего пленарного заседания. До этого пройдут консультации
вероятного нового председателя правительства с фракциями нижней палаты
парламента. В соответствии с Конституцией, Госдуме дается неделя на утверждение
кандидатуры.