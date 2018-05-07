Владимир Путин отказался от автомобилей Mercedes. Избранный глава государства прибыл на церемонию в Большой Кремлевский дворец на новом лимузине.

Владимир Путин отказался от автомобилей Mercedes. Избранныйглава государства прибыл на церемонию в Большой Кремлевский дворец на новом лимузине.Как предположили журналисты, новый автомобиль президента -из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеетхарактерную особенность – большую серебряную раму на капоте.Владимир Путин во время церемонии инаугурации выехал налимузине из Первого корпуса Кремля. Присутствовавшие на инаугурации в БольшомКремлевском дворце встретили видео прибытия избранного президентааплодисментами. "Круче, чем у Трампа", – заметил один из гостей.Проект "Кортеж" – семейство автомобилей для первыхлиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина,седана и минивэна. Машина прошла испытания, отвечает всем требованиямбезопасности, напоминает РИА Новости.Ранее именно вокруг этого этапа появилось больше всегослухов. Изначально сообщалось, что Владимир Путин отправится на инаугурацию вновом отечественном автомобиле проекта "Кортеж". Вопрос о том, чтобыпредставить лимузин именно во время церемонии, был решен.Однако позже некоторые источники сообщали, что организаторыцеремонии приняли решение не использовать "Кортеж". Утверждалосьдаже, что традиционный проезд президента к Большому Кремлевскому дворцу вообщеисключен из регламента мероприятия.7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце. Президентские выборы состоялись 18 марта. Путин победил со значительным отрывом от остальных кандидатов – за него отдали голоса 76,69% избирателей.