Владимир Путин отказался от автомобилей Mercedes. Избранный
глава государства прибыл на церемонию в Большой Кремлевский дворец на новом лимузине.
Владимир Путин отказался от автомобилей Mercedes. Избранный
глава государства прибыл на церемонию в Большой Кремлевский дворец на новом лимузине.
Как предположили журналисты, новый автомобиль президента -
из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет
характерную особенность – большую серебряную раму на капоте.
Владимир Путин во время церемонии инаугурации выехал на
лимузине из Первого корпуса Кремля. Присутствовавшие на инаугурации в Большом
Кремлевском дворце встретили видео прибытия избранного президента
аплодисментами. "Круче, чем у Трампа", – заметил один из гостей.
Проект "Кортеж" – семейство автомобилей для первых
лиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина,
седана и минивэна. Машина прошла испытания, отвечает всем требованиям
безопасности, напоминает РИА Новости.
Ранее именно вокруг этого этапа появилось больше всего
слухов. Изначально сообщалось, что Владимир Путин отправится на инаугурацию в
новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж". Вопрос о том, чтобы
представить лимузин именно во время церемонии, был решен.
Однако позже некоторые источники сообщали, что организаторы
церемонии приняли решение не использовать "Кортеж". Утверждалось
даже, что традиционный проезд президента к Большому Кремлевскому дворцу вообще
исключен из регламента мероприятия.
7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце. Президентские выборы состоялись 18 марта. Путин победил со значительным отрывом от остальных кандидатов – за него отдали голоса 76,69% избирателей.