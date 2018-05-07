Повышение реальных доходов россиян – главная задача правительства на ближайшие годы. Ее озвучил Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров.

Повышение реальных доходов россиян – главная задача правительствана ближайшие годы. Ее озвучил Владимир Путин на встрече с членами кабинетаминистров.Президент России в целом работой правительства доволен. Пословам Владимира Путина, деятельность кабмина в последние шесть лет позволилапреодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторахэкономики.Хотя были и сложности. Они касались одного из ключевыхнаправлений работы – выполнения майских указов. По словам российского лидера,правительству не удалось достичь всех показателей "с точностью дозапятой". Тем не менее, работа дала ощутимые результаты, стратегическийвектор развития страны задан правильно.Правительство во главе с Дмитрием Медведевым уйдет вотставку 7 мая, сразу после инаугурации президента. Его члены получат приставкуи. о. и продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава. Всоответствии с конституцией, у президента недели, чтобы предложить Госдумекандидатуру на пост премьер-министра. Своих предпочтений в отношении кандидатурна этот пост президент не раскрывал.Глава государства подчеркнул, что российское правительство всвоей работе проявило твердость, последовательность, готовность брать на себяответственность. "Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этомогромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева", – цитируетПутинаЧто же касается нового кабинета, то его первоочереднойзадачей станет рост благосостояния россиян. "В целом наша ключевая задачана ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этогосейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справиласьи с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и сколебаниями глобальной конъюнктуры", – заявил Владимир Путин на встрече вКремле.Политологи считают, что состав правительства России послеинаугурации президента обновится менее чем наполовину. Сами министры конкретныхответов на вопрос, намерены ли они оставаться на своем посту, журналистам недавали.