После вступления в должность президента России на новый срок Владимир Путин новый срок подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития нашей страны до 2024 года. В документе говорится об основных планах.

После вступления в должность президентаРоссии на новый срок Владимир Путин новый срок подписал указ о национальныхцелях и стратегических задачах развития нашей страны до 2024 года. В документеговорится об основных планах.Первые указы новому правительству Путин раздал 7 мая. Решениеэтих задач обеспечит прорыв в социально-экономическом и научно-технологическом развитииРоссии. Нашей стране сейчас очень важно догнать пять крупнейшихэкономик мира, в число которых входят США, занимающие лидирующую позицию иГермания, расположившаяся на четвертом месте.Среди главных целей – увеличение численности населения страны, значительноеулучшение уровня жизни, создание необходимых условий, позволяющих нашимсоотечественникам добиться самореализации, передает Продолжительностьжизни в России предполагается увеличить до 78 лет, а к 2030-му – до 80 лет. Уровень бедности долженуменьшиться вдвое.В новом майском указе, опубликованномна сайте Кремля, говорится о том, чтобы до 2024 года ставка в России поипотеке была на уровне меньше восьми процентов годовых. Кроме того, ВладимирПутин поручил кабинету министров при разработке национального проекта в сфереобразования исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить не толькоконкурентоспособность российского образования, но и включить Россию в десяткуведущих стран по качеству образования в мире.Материал дополняется