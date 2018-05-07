После вступления в должность президента
России на новый срок Владимир Путин новый срок подписал указ о национальных
целях и стратегических задачах развития нашей страны до 2024 года. В документе
говорится об основных планах.
После вступления в должность президента
России на новый срок Владимир Путин новый срок подписал указ о национальных
целях и стратегических задачах развития нашей страны до 2024 года. В документе
говорится об основных планах.
Первые указы новому правительству Путин раздал 7 мая. Решение
этих задач обеспечит прорыв в социально-экономическом и научно-технологическом развитии
России. Нашей стране сейчас очень важно догнать пять крупнейших
экономик мира, в число которых входят США, занимающие лидирующую позицию и
Германия, расположившаяся на четвертом месте.
Среди главных целей – увеличение численности населения страны, значительное
улучшение уровня жизни, создание необходимых условий, позволяющих нашим
соотечественникам добиться самореализации, передает Продолжительность
жизни в России предполагается увеличить до 78 лет, а к 2030-му – до 80 лет. Уровень бедности должен
уменьшиться вдвое.
В новом майском указе, опубликованном
на сайте Кремля, говорится о том, чтобы до 2024 года ставка в России по
ипотеке была на уровне меньше восьми процентов годовых. Кроме того, Владимир
Путин поручил кабинету министров при разработке национального проекта в сфере
образования исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить не только
конкурентоспособность российского образования, но и включить Россию в десятку
ведущих стран по качеству образования в мире.
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