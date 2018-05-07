Президент России Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Государственную думу, где будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Государственную думу, где будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как передает РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос, Песков ответил утвердительно: "Да, собирается".7 мая Владимир Путин официально заступил на новый президентский срок.Сегодня же Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения на пост премьер-министра. Депутаты рассмотрят ее во вторник, 8 мая.Сам Медведев сегодня назвал претендентов на должности вице-премьеров — это Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Константин Чуйченко, Юрий Борисов и Антон Силуанов.