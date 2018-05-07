Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведев на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведев на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Путин подписал указ о сложении полномочий российским правительством. В состав правительства, ушедшего в отставку, входили 9 вице-премьеров и 22 федеральных министра.Премьер-министра назначает президент с согласия Госдумы, нижняя палата парламента рассмотрит кандидатуру уже 8 мая. В течение недели новый премьер должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и кандидатуры своих замов и министров. В 2012 году Медведев представил предложения ровно через 7 дней.