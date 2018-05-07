07.05.2018

2018-05-07 12:10:26

Путин в четвертый раз стал президентом России

Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце, передает.



Президентские выборы состоялись 18 марта. Владимир Путин победил со значительным отрывом от остальных кандидатов. За него отдали свои голоса 76,69% избирателей.