Президент России официально вступил в должность в понедельник, 7 мая. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого кремлевского дворца. Запад пребывает в восхищении от масштабного мероприятия: в тамошних СМИ инаугурацию называют не иначе как пышной и блестящей.

Президент России официально вступил в должность впонедельник, 7 мая. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большогокремлевского дворца. Запад пребывает в восхищении от масштабного мероприятия: втамошних СМИ инаугурацию называют не иначе как "пышной и блестящей"."Он принял присягу в блистательном Андреевском зале изрозового мрамора – тронном зале российских царей", – обращает вниманиевлиятельная американская газета The Washington Post. Как отметила газета,пышная церемония прошла "с помпой и великолепием", в ней участвовалакавалерия, была задействована артиллерия.Другое авторитетное издание из США – The New York Times -подчеркнуло, что инаугурация Владимира Путина показала его огромноеполитическое влияние. Газета отметила, что российский лидер за времяруководства страной создал себе имидж лидера, у которого стальные нервы, икоторый лучше всего знает, как управлять Россией. В свою очередь, BusinessInsider напомнил, что президент пользуется поддержкой подавляющего большинстваграждан России.Масштаб и пышность торжественной церемонии инаугурации отметилои агентство Reuters: "Стоя в богато украшенном Андреевском зале БольшогоКремлевского дворца, положив руку на копию Конституции с золотым тиснением,Путин поклялся служить русскому народу, защищать права и свободы и защищатьсуверенитет России".Особое внимание зарубежные СМИ уделили транспорту главыгосударства. На этот раз Путин перемещался в новеньком российском лимузине"Кортеж". Как отметила британская Financial Times, президент вместотого чтобы добираться до пункта назначения по московским улицам, совершилнедолгую поездку на российском лимузине в пределах Кремля.Напомним, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, инаугурацияпрезидента стала седьмой по счету в новейшей истории России. Владимир Путинпринес присягу, положив руку на специальный экземпляр Конституции, а позжепроизнес речь перед несколькими тысячами гостями церемонии.Глава государства подчеркнул, что сделает все, чтобы уРоссии было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила вблагополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет,как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал Владимир Путин,добавив, что для него это превыше всего.