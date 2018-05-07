Президент России официально вступил в должность в
понедельник, 7 мая. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого
кремлевского дворца. Запад пребывает в восхищении от масштабного мероприятия: в
тамошних СМИ инаугурацию называют не иначе как пышной и блестящей.
Президент России официально вступил в должность в
понедельник, 7 мая. Торжественная церемония прошла в Андреевском зале Большого
кремлевского дворца. Запад пребывает в восхищении от масштабного мероприятия: в
тамошних СМИ инаугурацию называют не иначе как "пышной и блестящей".
"Он принял присягу в блистательном Андреевском зале из
розового мрамора – тронном зале российских царей", – обращает внимание
влиятельная американская газета The Washington Post. Как отметила газета,
пышная церемония прошла "с помпой и великолепием", в ней участвовала
кавалерия, была задействована артиллерия.
Другое авторитетное издание из США – The New York Times -
подчеркнуло, что инаугурация Владимира Путина показала его огромное
политическое влияние. Газета отметила, что российский лидер за время
руководства страной создал себе имидж лидера, у которого стальные нервы, и
который лучше всего знает, как управлять Россией. В свою очередь, Business
Insider напомнил, что президент пользуется поддержкой подавляющего большинства
граждан России.
Масштаб и пышность торжественной церемонии инаугурации отметило
и агентство Reuters: "Стоя в богато украшенном Андреевском зале Большого
Кремлевского дворца, положив руку на копию Конституции с золотым тиснением,
Путин поклялся служить русскому народу, защищать права и свободы и защищать
суверенитет России".
Особое внимание зарубежные СМИ уделили транспорту главы
государства. На этот раз Путин перемещался в новеньком российском лимузине
"Кортеж". Как отметила британская Financial Times, президент вместо
того чтобы добираться до пункта назначения по московским улицам, совершил
недолгую поездку на российском лимузине в пределах Кремля.
Напомним, состоявшаяся в понедельник, 7 мая, инаугурация
президента стала седьмой по счету в новейшей истории России. Владимир Путин
принес присягу, положив руку на специальный экземпляр Конституции, а позже
произнес речь перед несколькими тысячами гостями церемонии.
Глава государства подчеркнул, что сделает все, чтобы у
России было мирное и процветающее будущее, чтобы каждая семья жила в
благополучии и достатке. "Заверяю вас, целью моей жизни, работы, будет,
как и прежде, служение людям, нашему Отечеству", – сказал Владимир Путин,
добавив, что для него это превыше всего.