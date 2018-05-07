Боятся несправедливости. Родственники погибшего месяц назад несовершеннолетнего велосипедиста настаивают на честном и объективном расследовании ДТП. Напомню, авария случилась на 1 километре автодороги Владимир-Спасское, вблизи Юрьевца. 16-летнего подростка, ехавшего в тёмное время по трассе на двухколёсном транспорте, насмерть сбил водитель внедорожника. Почему родные погибшего считают, что виновник может избежать наказания, и что говорит сам автомобилист. Мнения сторон в нашем репортаже.

Боятся несправедливости. Родственники погибшего месяц назад несовершеннолетнего велосипедиста настаивают на честном и объективном расследовании ДТП. Напомню, авария случилась на 1 километре автодороги "Владимир-Спасское", вблизи Юрьевца. 16-летнего подростка, ехавшего в тёмное время по трассе на двухколёсном транспорте, насмерть сбил водитель внедорожника. Почему родные погибшего считают, что виновник может избежать наказания, и что говорит сам автомобилист. Мнения сторон в нашем репортаже.Екатерина Степанова - родная сестра погибшего подростка. В злополучный вечер 9 апреля она вместе с братом Алексеем возвращалась с велопрогулки. Ехали рядом по краю проезжей части. Обочина тогда была сырая и грязная, вспоминает ребёнок. В определённый момент, пролетавший в попутном направлении внедорожник, сбивает мальчика, девочку спасло то, что она ехала правее. Машина пролетела в считанных сантиметрах от неё.Екатерина Степанова, сестра погибшего Алексея Степанова: "Я бросаю велосипед на дорогу и начинаю бежать к Лёше. В этот момент выходит этот мужчина со своей женой, из машины выходят. Я начинаю просить их вызвать скорую. Я сама не смогу... Я не выговорю, куда ехать. Я начинаю просить их вызвать скорую, они молчат. Они подходят к Лёше, обходят его, держатся за голову, говорят: ой-ой-ой и уходят".16-летний Алексей Степанов умер в карете скорой помощи. По словам его сестры, скорую вызвали только свидетели ДТП. Елена, ехавшая с другом в противоположном направлении, прекрасно видела момент аварии. Запечатлел её и регистратор, установленный у них в машине. Причём сбивший мальчика водитель просил женщину удалить видео, говорит очевидец.Елена Кравцова, свидетель ДТП: "Он сказал, чтобы мы не отдавали видеорегистратор и не давали показания. Потом его жена, Таня, говорила не давайте показания, я говорю: "А ты представь, что это твоя дочь была бы на дороге". - Мне писали в соцсетях их знакомые, просили рассказать ситуацию, что он такой хороший, он не мог так сделать, он не специально, он его не видел. Как можно было не увидеть? Мы ехали оттуда, мы видели, а он не увидел?"ДТП произошло около 9 часов вечера. Вот только тёмное время суток и неосвещённый участок дороги играют в данной аварии не главную роль, говорят родственники погибшего. Дорога здесь прямая, и видимость достаточная. Родные мальчика предполагают, что водитель внедорожника отвлёкся.Алексей Степанов, дядя погибшего: "Сам я лично ездил в это же время, проверял, видно с большого расстояния, если кто-то там находится. Не заметить нельзя, если только человек не смотрел на дорогу".Расследование в рамках уголовного дела ещё не закончено. Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, изучает видеозапись. Заметны ли были дети на дороге, и имел ли водитель возможность заранее притормозить - эти вопросы пока остаются открытыми.Михаил Маслов, инспектор регионального Управления ГИБДД (10 апреля 2018 г.): "Что касается несовершеннолетнего, в момент ДТП на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы, на велосипеде был установлен 1 катафот".Виновник аварии тоже не бездействует. Как говорят родственники погибшего велосипедиста, водитель "Тойоты Фораннер" и два его адвоката уже сейчас предпринимают действия, якобы направленные на смягчение наказания.Евгения Курюгина, тётя погибшего Алексея Степанова: "Он собирает все справки, что он больной, что ему нельзя сидеть, поэтому может быть условно и дадут. Нам так и говорят, будет 50 на 50. Скорее всего, он на условный срок идёт".Приходили представители водителя и в школу, где учился Алексей Степанов. Беседовали с учителями, выясняли успеваемость ребёнка.Алла Курилина, классный руководитель погибшего Алексея Степанова: Спрашивали про Алексея, адекватный ли, учится как, может быть, он какой-то ненормальный? Абсолютно нормальный ребёнок, просто имел низкие способности.- Нельзя сказать, что он не адекватный и отсталый в развитии, такого нет?- Нет, такого, конечно же, нет. У нас обычная школа и нет классов с отклонениями.Водитель "Тойоты" 56-летний владимирец свою вину признаёт, но говорит, что действительно не видел велосипедистов. Что же касается, якобы, просьб об удалении записи с видеорегистратора и вызова скорой помощи, то всё не так, как рассказывают родственники погибшего и очевидец, говорит автолюбитель:Владимир, водитель Тойота Фораннер: С машины выскочил и к нему. Сразу стали звонить. И у меня жена стала звонить.- Подходили и просили, чтобы не давала она запись видеорегистратора?- Ничего подобного. Я с ней вообще даже не общался и жена тоже. К родителям пробовали подойти, но нас послали.Пойдут ли родственники погибшего несовершеннолетнего велосипедиста на мировую или всё-таки будут настаивать на жёстком наказании? Эти вопросы стороны должны решить между собой. Если не договорятся, то их рассудит суд.