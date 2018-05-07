В США 13-летний Трентон Мак Кинли очнулся
после того, как родители подписали согласие на посмертное донорство его органов. Мальчик попал в больницу с
тяжелой черепно-мозговой травмой.
В США 13-летний Трентон Мак Кинли очнулся
после того, как родители подписали согласие на посмертное донорство его органов. Мальчик попал в больницу с
тяжелой черепно-мозговой травмой.
Несчастье
с Трентоном произошло около двух месяцев назад. Он сидел в небольшом прицепе
для трейлера, но тот вдруг перевернулся и ударил мальчика по голове.
Ребенка
экстренно госпитализировали. Вердикт медиков не оставлял надежды: они заявили,
что мальчик никогда не станет нормальным. По словам врачей, его мозг повредило кислородное
голодание, "поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппарату
жизнеобеспечения", передает Fox News.
Отчаявшиеся родители решили подписать согласие на передачу
органов сына нуждающимся детям. Но случилось невероятное: за день до того, как
Трентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, он
неожиданно вышел из комы. Мальчик начал дышать, встал с кровати и даже смог
общаться.
В
настоящее время юный американец ежедневно страдает от припадков и головных
болей. Трентон верит, что побывал в раю. "Я был среди поля и шел вперед. Меня точно
спас бог, даже доктора так говорят", – сказал он.
Напомним, в 2016 году президент Польши Анджей Дуда подписал документ, согласно
которому после смерти его органы будут пожертвованы для нужд трансплантологии
страны. Об этом шаге политик рассказал во время открытия 12-го симпозиума
Польского трансплантационного общества.