В США 13-летний Трентон Мак Кинли очнулся после того, как родители подписали согласие на посмертное донорство его органов. Мальчик попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

В США 13-летний Трентон Мак Кинли очнулсяпосле того, как родители подписали согласие на посмертное донорство его органов. Мальчик попал в больницу стяжелой черепно-мозговой травмой.Несчастьес Трентоном произошло около двух месяцев назад. Он сидел в небольшом прицепедля трейлера, но тот вдруг перевернулся и ударил мальчика по голове.Ребенкаэкстренно госпитализировали. Вердикт медиков не оставлял надежды: они заявили,что мальчик никогда не станет нормальным. По словам врачей, его мозг повредило кислородноеголодание, "поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппаратужизнеобеспечения", передает Fox News.Отчаявшиеся родители решили подписать согласие на передачуорганов сына нуждающимся детям. Но случилось невероятное: за день до того, какТрентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, оннеожиданно вышел из комы. Мальчик начал дышать, встал с кровати и даже смогобщаться.настоящее время юный американец ежедневно страдает от припадков и головныхболей. Трентон верит, что побывал в раю. "Я был среди поля и шел вперед. Меня точноспас бог, даже доктора так говорят", – сказал он.Напомним, в 2016 году президент Польши Анджей Дуда подписал документ, согласнокоторому после смерти его органы будут пожертвованы для нужд трансплантологиистраны. Об этом шаге политик рассказал во время открытия 12-го симпозиумаПольского трансплантационного общества.