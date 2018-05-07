Мексиканский телерепортер Мария Фернанда Мора в прямом эфире побила микрофоном назойливого футбольного фаната. Болельщик попытался засунуть руку ей под юбку.

Мексиканский телерепортер Мария Фернанда Мора в прямом эфире побила микрофоном назойливого футбольного фаната. Болельщик попытался засунуть руку ей под юбку.Журналистка вела репортаж у местного стадиона. Фанаты окружили съемочную группу и начали ликовать на камеру. При этом самый активный мужчина задевал репортера руками. Раззадоренный болельщик решил потрогать журналистку за интимные места, передает The Daily Mail. Возмущенная девушка неожиданно развернулась и стала бить фаната микрофоном. Позже журналистка рассказала, что женщины повсеместно сталкиваются с подобным отношением в общественных местах. Она добавила, что представительницы прекрасного пола не должны замалчивать сексуальные домогательства.