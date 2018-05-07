Полузащитник Роман Еременко, дисквалифицированный осенью 2016 года из-за того, что в его допинг-пробе были найдены следы кокаина, может вернуться в состав московского ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев.

Полузащитник Роман Еременко, дисквалифицированный осенью 2016 года из-за того, что в его допинг-пробе были найдены следы кокаина, может вернуться в состав московского ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев.Переговоры с хавбеком, который имеет гражданство Финляндии, ведутся уже некоторое время, но окончательно вопрос должен быть решен в мае нынешнего года. "Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, — цитирует Бабаева ТАСС. – И нельзя исключать того, что игрок вернется"."При прочих равных у нас есть джентльменская договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно", — пояснил Бабаев.По словам гендиректора ЦСКА, Еременко с августа может начать тренироваться: "Поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет – он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно – есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен".При этом Бабаев не исключил, что игрок может перейти и в другую команду: "Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90% это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги".