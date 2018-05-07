В Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился матч Россия – Белоруссия. Триумфаторы последней зимней Олимпиады одержали очередную крупную победу.

В Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился матч Россия – Белоруссия. Триумфаторы последней зимней Олимпиады одержали очередную крупную победу.Итоги встречи можно назвать по-настоящему унизительными: российские хоккеисты заколотили шесть шайб в ворота белорусов. Дубль оформил Павел Дацюк, также отличились голами Максим Шалунов,Максим Мамин, Илья Каблуков и Кирилл Капризов.Российская команда давила до последнего. Не исключено, что хоккеисты хотели в третий раз на этом чемпионате завершить матч со счетом 7:0. Повторить разгром французов и австрийцев не удалось.Белорусы так и не смогли распечатать ворота соперников. Примечательно, что за три игры соседи смогли забросить всего две шайбы, а пропустить умудрились аж 17 раз.Материал дополняется