Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) имеет в своем распоряжении список из 363 профессиональных атлетов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил. Этот список называется Anti-Doping Programme -2015 Testing Statistics и был составлен еще три года назад.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) имеет в своем распоряжении список из 363 профессиональных атлетов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил. Этот список называется Anti-Doping Programme -2015 Testing Statistics и был составлен еще три года назад.Известно, что большая часть спортсменов из этого списка являются россиянами, однако конкретная цифра не уточняется. Также в список входят легкоатлеты из Кении, Ямайки и США. Сообщается, что среди подозреваемых также числится множество чемпионов мира и триумфаторов Олимпийских игр.При этом несмотря на то, что список существует с 2015 года, он намеренно не придается публичной огласке, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на standartmedia.co.ke. Известно, что данное досье было составлено специально созданной группой во главе с главным врачом организации Стивеном Бермоном.