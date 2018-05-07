Еще совсем недавно медийная и дипломатическая повестка дня строилась по принципу Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. После поражения СССР в Холодной войне, англосаксонский кластер получил в руки невиданную власть и мог спокойно вести информационный огонь на подавление: переписывать историю и выставлять любое происходящие событие в выгодном для себя свете. Желающих перечить мировому гегемону практически не было, а, если что, голоса несогласных глохли в общем информпотоке и в расчет никем не принимались.

Еще совсем недавно медийная идипломатическая повестка дня строилась по принципу "Что дозволено Юпитеру, недозволено быку". После поражения СССР в Холодной войне, англосаксонский кластерполучил в руки невиданную власть и мог спокойно вести информационный огонь наподавление: переписывать историю и выставлять любое происходящие событие ввыгодном для себя свете. Желающих перечить мировому гегемону практически небыло, а, если что, голоса несогласных глохли в общем информпотоке и в расчетникем не принимались.Вышло так, что Советский Союз сточки зрения исторической оценки оказался чист, как слеза ребенка. Егоприпаривали, припомнили все возможные прегрешения и ошибки, да еще и навалилисверху кучу чернушных небылиц. Российскую Федерацию на протяжении последнихпочти тридцати лет упрекали за любую оплошность. А вот с коллективным Западомвышло строго наоборот – период полной вседозволенности сделал возможнымзаретушировать темные пятна своего прошлого и переиначить в глазах масс смыслтекущих событий, обернув их в блестящий глянец.Под покровом самых благообразныхи пафосных речей о добре, гуманизме, демократии и свободе совершалисьпо-настоящему жуткие злодеяния, жертвами которых, напрямую или косвенно, стали многиемиллионы людей. Но времена меняются, и упрочившие свои позиции на мировой аренеРоссия и Китай, похоже, больше не намерены терпеть лицемерие "не видящих бревнав своем глазу".Официальный представитель МИДРоссии Мария Захарова на прошедшем 19 апреля в Москве брифинге по актуальнымвнешнеполитическим вопросам отвела значительную часть своего выступления подфилиппику, изобличающую ханжество и многочисленные преступления британского государства.В ее речи содержалось все: "людоедская" колониальная политика, геноцид инасильственное переселение туземного населения, работорговля, первые в истории концентрационныелагеря, "опиумные войны", агрессивные вмешательства в дела суверенныхгосударств, физическое устранение спецслужбами неугодных, покрывательство военныхпреступников, серия загадочных смертей на британской территории и т.п.Это был достаточно подробный срезмноговековой британской имперской традиции, которая, если трезво взглянуть нанее с позиции современной морали, не может не вызывать отвращения. И, тем неменее, все эти озвученные поведенческие стереотипы в той или иной форме исейчас присущи политике Соединенного королевства. Тем, кто видел лишь выжимкивыступления М.Захаровой в СМИ, рекомендуется прочитать полную версию, котораядоступна , дабы проникнуться всеми красками нарисованной картины.А вот агентство "Синьхуа"распространило опубликованный пресс-канцелярией Госсовета КНР ". В нем отмечалось, что государство, присвоившее себе исключительный статус "защитникаправ человека" и бесцеремонно вмешивающееся во внутренние дела других стран,должно сперва обратить взор на себя самих, прежде чем поучать окружающих.В докладе были отмеченыразнообразные неприглядные факты американской действительности: социальноенеравенство, дискриминация, значительный процент нищих, массовые убийства,открытые демонстрации нацистов, нарушения прав человека внутри страны и за еепределами, а также многое другое.Контроль над информационнымипотоками – это мощный инструмент, при помощи которого можно буквальноперекраивать картину реальности в умах масс, тем самым канализируя, переправляяих энергию в нужное русло. Придавать нужную окраску любому событию, говоритьполуправду, ну а если что-то не показали по телевизору и не напечатали вгазетах – этого и не было.Поэтому-то весь мир и стенает по"Пражской весне", а не массовой расправе в Сонгми. Поэтому-то бомбардировкиЮгославии или Ливии – это действия "мировых жандармов" во имя мира во всеммире, а вот референдум в Крыму, безусловно, адекватно отражающий настроенияместных жителей – возмутительная агрессия. А если мерить события однойлинейкой, получается, что наши западные "друзья и партнеры" – фигуры куда болееодиозные, чем "бесчеловечные кровавые режимы".Увы, но подобные информационныеконтрвыпады едва ли смогут в должном объеме достигнуть ушей обывателей западныхстран, заставляя их посмотреть на себя со стороны. Слишком прочен на данныймомент информационный заслон. Однако сама тенденция не может не радовать.