Еще совсем недавно медийная и
дипломатическая повестка дня строилась по принципу Что дозволено Юпитеру, не
дозволено быку. После поражения СССР в Холодной войне, англосаксонский кластер
получил в руки невиданную власть и мог спокойно вести информационный огонь на
подавление: переписывать историю и выставлять любое происходящие событие в
выгодном для себя свете. Желающих перечить мировому гегемону практически не
было, а, если что, голоса несогласных глохли в общем информпотоке и в расчет
никем не принимались.
Еще совсем недавно медийная и
дипломатическая повестка дня строилась по принципу "Что дозволено Юпитеру, не
дозволено быку". После поражения СССР в Холодной войне, англосаксонский кластер
получил в руки невиданную власть и мог спокойно вести информационный огонь на
подавление: переписывать историю и выставлять любое происходящие событие в
выгодном для себя свете. Желающих перечить мировому гегемону практически не
было, а, если что, голоса несогласных глохли в общем информпотоке и в расчет
никем не принимались.
Вышло так, что Советский Союз с
точки зрения исторической оценки оказался чист, как слеза ребенка. Его
припаривали, припомнили все возможные прегрешения и ошибки, да еще и навалили
сверху кучу чернушных небылиц. Российскую Федерацию на протяжении последних
почти тридцати лет упрекали за любую оплошность. А вот с коллективным Западом
вышло строго наоборот – период полной вседозволенности сделал возможным
заретушировать темные пятна своего прошлого и переиначить в глазах масс смысл
текущих событий, обернув их в блестящий глянец.
Под покровом самых благообразных
и пафосных речей о добре, гуманизме, демократии и свободе совершались
по-настоящему жуткие злодеяния, жертвами которых, напрямую или косвенно, стали многие
миллионы людей. Но времена меняются, и упрочившие свои позиции на мировой арене
Россия и Китай, похоже, больше не намерены терпеть лицемерие "не видящих бревна
в своем глазу".
Официальный представитель МИД
России Мария Захарова на прошедшем 19 апреля в Москве брифинге по актуальным
внешнеполитическим вопросам отвела значительную часть своего выступления под
филиппику, изобличающую ханжество и многочисленные преступления британского государства.
В ее речи содержалось все: "людоедская" колониальная политика, геноцид и
насильственное переселение туземного населения, работорговля, первые в истории концентрационные
лагеря, "опиумные войны", агрессивные вмешательства в дела суверенных
государств, физическое устранение спецслужбами неугодных, покрывательство военных
преступников, серия загадочных смертей на британской территории и т.п.
Это был достаточно подробный срез
многовековой британской имперской традиции, которая, если трезво взглянуть на
нее с позиции современной морали, не может не вызывать отвращения. И, тем не
менее, все эти озвученные поведенческие стереотипы в той или иной форме и
сейчас присущи политике Соединенного королевства. Тем, кто видел лишь выжимки
выступления М.Захаровой в СМИ, рекомендуется прочитать полную версию, которая
доступна , дабы проникнуться всеми красками нарисованной картины.
А вот агентство "Синьхуа"
распространило опубликованный пресс-канцелярией Госсовета КНР ". В нем отмечалось, что государство, присвоившее себе исключительный статус "защитника
прав человека" и бесцеремонно вмешивающееся во внутренние дела других стран,
должно сперва обратить взор на себя самих, прежде чем поучать окружающих.
В докладе были отмечены
разнообразные неприглядные факты американской действительности: социальное
неравенство, дискриминация, значительный процент нищих, массовые убийства,
открытые демонстрации нацистов, нарушения прав человека внутри страны и за ее
пределами, а также многое другое.
Контроль над информационными
потоками – это мощный инструмент, при помощи которого можно буквально
перекраивать картину реальности в умах масс, тем самым канализируя, переправляя
их энергию в нужное русло. Придавать нужную окраску любому событию, говорить
полуправду, ну а если что-то не показали по телевизору и не напечатали в
газетах – этого и не было.
Поэтому-то весь мир и стенает по
"Пражской весне", а не массовой расправе в Сонгми. Поэтому-то бомбардировки
Югославии или Ливии – это действия "мировых жандармов" во имя мира во всем
мире, а вот референдум в Крыму, безусловно, адекватно отражающий настроения
местных жителей – возмутительная агрессия. А если мерить события одной
линейкой, получается, что наши западные "друзья и партнеры" – фигуры куда более
одиозные, чем "бесчеловечные кровавые режимы".
Увы, но подобные информационные
контрвыпады едва ли смогут в должном объеме достигнуть ушей обывателей западных
стран, заставляя их посмотреть на себя со стороны. Слишком прочен на данный
момент информационный заслон. Однако сама тенденция не может не радовать.