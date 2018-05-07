Новые налоги съедят большую часть доходов россиян.
Фискальная нагрузка на граждан страны в ближайшее время значительно увеличится.
Новые налоги съедят большую часть доходов россиян.
Фискальная нагрузка на граждан страны в ближайшее время значительно увеличится.
Трехпроцентный налог для самозанятых россиян, предложенный
Минфином – тревожный сигнал. Как считают некоторые аналитики, граждане страны
становятся "кормовой базой" для государства.
"Конечно, 3-6%
налога на индивидуальных предпринимателей и самозанятых – небольшие деньги.
Кроме того, учитывая российскую ментальность, даже 3% никто просто так платить
не будет, сначала поймать надо. Но в целом новые налоги – тревожный сигнал для
всех россиян. Из-за выпадающих нефтегазовых доходов именно мы становимся новой
кормовой базой для государства", – заявил глава Центра развития
региональной политики Илья Гращенков. В то же время, по мнению эксперта, это попытка
дать хотя бы какую-то ресурсную базу регионам, которым скоро придется выживать
в сложных экономических условиях.
Министерство финансов выступило с инициативой ввести с 2019
года налог на профессиональный доход. Его будут платить самозанятые граждане -
в частности, репетиторы, няни, домработницы. Как сообщил ранее замминистра
финансов Илья Трунин, законопроект Минфин уже разработал. Предполагается, что
ставка нового налога будет около 3%, если оказание услуг идет физическим лицам,
и 6% – для юридических лиц.
По мнению Ильи Гращенкова, это только начало: он считает,
что в ближайшее время будут вводиться все новые налоги – на товары, услуги,
пользование такими благами, как интернет, автомобиль, недвижимость. Тем не
менее, пока Россия остается одной из европейских стран с минимальной налоговой
нагрузкой.
Увеличение фискальной нагрузки вызовет еще более массовый
уход граждан в тень. "Уже сегодня россияне делают все, чтобы не платить
налоги. Чем больше давление – тем выше сопротивление. Есть серьезный риск, что
в серую зону перекочует львиная доля экономически активного населения", -
приводит мнение экономического
аналитика Артема Ермолаева.
Согласен с ним и руководитель Центра урегулирования
социальных конфликтов Олег Иванов. Даже если такой налог появится, то работать
он, скорее всего, просто не будет. В прошлом году власти уже попытались вывести
самозанятых граждан из тени, объявив для них налоговую амнистию. Однако
результата это почти не дало – на учет встало меньше тысячи человек, напомнил
эксперт.