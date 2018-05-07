Новые налоги съедят большую часть доходов россиян. Фискальная нагрузка на граждан страны в ближайшее время значительно увеличится.

Новые налоги съедят большую часть доходов россиян.Фискальная нагрузка на граждан страны в ближайшее время значительно увеличится.Трехпроцентный налог для самозанятых россиян, предложенныйМинфином – тревожный сигнал. Как считают некоторые аналитики, граждане страныстановятся "кормовой базой" для государства."Конечно, 3-6%налога на индивидуальных предпринимателей и самозанятых – небольшие деньги.Кроме того, учитывая российскую ментальность, даже 3% никто просто так платитьне будет, сначала поймать надо. Но в целом новые налоги – тревожный сигнал длявсех россиян. Из-за выпадающих нефтегазовых доходов именно мы становимся новойкормовой базой для государства", – заявил глава Центра развитиярегиональной политики Илья Гращенков. В то же время, по мнению эксперта, это попыткадать хотя бы какую-то ресурсную базу регионам, которым скоро придется выживатьв сложных экономических условиях.Министерство финансов выступило с инициативой ввести с 2019года налог на профессиональный доход. Его будут платить самозанятые граждане -в частности, репетиторы, няни, домработницы. Как сообщил ранее замминистрафинансов Илья Трунин, законопроект Минфин уже разработал. Предполагается, чтоставка нового налога будет около 3%, если оказание услуг идет физическим лицам,и 6% – для юридических лиц.По мнению Ильи Гращенкова, это только начало: он считает,что в ближайшее время будут вводиться все новые налоги – на товары, услуги,пользование такими благами, как интернет, автомобиль, недвижимость. Тем неменее, пока Россия остается одной из европейских стран с минимальной налоговойнагрузкой.Увеличение фискальной нагрузки вызовет еще более массовыйуход граждан в тень. "Уже сегодня россияне делают все, чтобы не платитьналоги. Чем больше давление – тем выше сопротивление. Есть серьезный риск, чтов серую зону перекочует львиная доля экономически активного населения", -приводит мнение экономическогоаналитика Артема Ермолаева.Согласен с ним и руководитель Центра урегулированиясоциальных конфликтов Олег Иванов. Даже если такой налог появится, то работатьон, скорее всего, просто не будет. В прошлом году власти уже попытались вывестисамозанятых граждан из тени, объявив для них налоговую амнистию. Однакорезультата это почти не дало – на учет встало меньше тысячи человек, напомнилэксперт.