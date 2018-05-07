В Сети высмеяли бывшего крымского прокурора, а ныне
депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Судя по всему, она заскучала на инаугурации
президента Владимира Путина.
В Сети высмеяли бывшего крымского прокурора, а ныне
депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Судя по всему, она заскучала на инаугурации
президента Владимира Путина.
В Москве прошла торжественная процедура
вступления в должность главы государства. Гостями мероприятия стали политики,
представители общественности, деятели культуры, ученые, спортсмены и звезды
шоу-бизнеса. Приглашенные с удовольствием позировали фотографам и делали селфи.
Свежие кадры моментально разлетались по интернет-просторам.
В соцсетях появилось фото Поклонской у дверей Андреевского
зала в Кремлевском дворце. На снимке, она стоит в одиночестве, о чем-то
задумавшись. Пользователей позабавил многозначительный вид политика, и они тут же принялись придумывать
шуточные подписи к снимку.
За несколько часов умельцы наделали массу фотожаб, которые
моментально распространились в Интернете. Скучающую Наталью вырезали из
шикарного убранства Кремля и размещали на фото других знаменитостей, произведения искусства и скриншоты
известных фильмов. Например, ее поместили рядом у Умой Турман в кадр знаменитой
картины режиссера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".
Добавим, что такое происходит с политиком не впервые. В 2014
году, приняв полномочия нового генерального прокурора Республики Крым, Наталья Поклонская стала
интернет-мемом после того, как издание "Аргументы Недели-Крым" опубликовало
видео с ее пресс-конференцией на своем канале YouTube. За 8 дней после
публикации ролик набрал более 800 тысяч просмотров. Его моментально растащили
на цитаты, коубы и гифки.