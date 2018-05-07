В Сети высмеяли бывшего крымского прокурора, а ныне депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Судя по всему, она заскучала на инаугурации президента Владимира Путина.

В Сети высмеяли бывшего крымского прокурора, а нынедепутата Госдумы Наталью Поклонскую. Судя по всему, она заскучала на инаугурациипрезидента Владимира Путина.В Москве прошла торжественная процедуравступления в должность главы государства. Гостями мероприятия стали политики,представители общественности, деятели культуры, ученые, спортсмены и звездышоу-бизнеса. Приглашенные с удовольствием позировали фотографам и делали селфи.Свежие кадры моментально разлетались по интернет-просторам.В соцсетях появилось фото Поклонской у дверей Андреевскогозала в Кремлевском дворце. На снимке, она стоит в одиночестве, о чем-тозадумавшись. Пользователей позабавил многозначительный вид политика, и они тут же принялись придумыватьшуточные подписи к снимку.За несколько часов умельцы наделали массу фотожаб, которыемоментально распространились в Интернете. Скучающую Наталью вырезали изшикарного убранства Кремля и размещали на фото других знаменитостей, произведения искусства и скриншотыизвестных фильмов. Например, ее поместили рядом у Умой Турман в кадр знаменитойкартины режиссера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".Добавим, что такое происходит с политиком не впервые. В 2014году, приняв полномочия нового генерального прокурора Республики Крым, Наталья Поклонская сталаинтернет-мемом после того, как издание "Аргументы Недели-Крым" опубликоваловидео с ее пресс-конференцией на своем канале YouTube. За 8 дней послепубликации ролик набрал более 800 тысяч просмотров. Его моментально растащилина цитаты, коубы и гифки.