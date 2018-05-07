ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшего без вести Сафарова Рафаэля Рамиль оглы, 2002 года рождения, жителя г. Москвы...

ОМВД России по району Зябликово разыскивает пропавшего без вести Сафарова Рафаэля Рамиль оглы, 2002 года рождения, жителя г. Москвы, который в 15.00 29 апреля 2018 года ушел из дома на Шипиловской улице, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15-17 лет, 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.Был одет: в темную синюю толстовку с капюшоном, темные спортивные штаны, серые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22