УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Шопова Алексея Станиславовича 06.04.1976 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Шопова Алексея Станиславовича 06.04.1976 года рождения, уроженца г. Москвы. Мужчина ушел из дома в поселке Мосрентген 3 мая 2018 г., и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.Был одет: кофта синего цвета, футболка зеленого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79