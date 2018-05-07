ОМВД России по району Отрадное разыскивает пропавшую без вести Бардину Аллу Сергеевну, 2004 года рождения...

ОМВД России по району Отрадное разыскивает пропавшую без вести Бардину Аллу Сергеевну, 2004 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 4 мая 2018 года.Приметы Бардиной А.С.: на вид 13 лет, рост: 165 см, полного телосложения, волосы темно-русые.Одета: спортивная куртка черного цвета, спортивные серые брюки, серые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 204-00-72 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29