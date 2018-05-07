ОМВД России по району Братеево разыскивает пропавшею без вести Лукомскую Ангелину Сергеевну, 2003 года рождения...

ОМВД России по району Братеево разыскивает пропавшею без вести Лукомскую Ангелину Сергеевну, 2003 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 5 мая 2018 года в 22:30 ушла из дома на улице Борисовские пруды и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 16-18 лет, рост 165-170 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы светлые, мелированые в зеленый цвет.Была одета: кроссовки белые с зелеными полосками, брюки черные, майка черная с белым рисунком, рубашка красная, на голове бейсболка. При себе имела рюкзак болотного цвета, носит очки в белой оправе.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22