ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшею без вести Шквирскую Анастасию Борисовну, 2004 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшею без вести Шквирскую Анастасию Борисовну, 2004 года рождения, жительницу г. Москвы, которая в 16-20 4 мая 2018 года ушла с территории детского центра в Борисовском проезде и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 14-15 лет, рост 162-165 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы черные средней длины.Была одета: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22