Столичные власти продолжат развивать спорткомплекс Лужники и после завершения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Об этом сообщил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на его территории планируется открыть несколько объектов для занятия спортом.

Столичные власти продолжат развивать спорткомплекс "Лужники" и после завершения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Об этом сообщил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на его территории планируется открыть несколько объектов для занятия спортом.Как рассказал Марат Хуснуллин, рядом дом с универсальнымспортивным залом "Дружба" построят теннисный клуб, который займет площадь внесколько тысяч квадратных метров. Неподалеку от "Лужников" также планируетсявозвести Центр борьбы."Появится большой теннисный клуб на 50 тысяч квадратныхметров. Кроме того, поблизости, но уже за периметром "Лужников", около Третьеготранспортного кольца, есть планы построить Центр борьбы, – сказал руководительстройкомплекса. – Мы сейчас разрабатываем его концепцию, увязываем сулично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями"Марат Хуснуллин выразил уверенность, что это будет "достойныйобъект". Кстати, теннисный клуб, на территории которого расположатся 25кортов, станет самым крупным в стране. Здание построят по адресу: улица Лужники,д. 24, стр. 5Б в районе Хамовники.Помимо теннисных кортов, там же будет возведен 25-метровый бассейн,массажные кабинеты, банный комплекс, универсальные залы для групповых занятий идругие объекты. Планируется, что в составе комплекса будет семь кортов подоткрытым небом и площадка для пляжного тенниса.Новая жизнь, отметил руководитель столичного стройкомплекса,ожидает и зал "Дружбу". Он превратится в многофункциональный спортивныйкомплекс.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разрешение настроительство уже получено. Работы планируется завершить к 2020 году. Годомранее на территории "Лужников" должен начать работать ледовый дворец "Кристалл"и бассейн с раздвижной крышей.