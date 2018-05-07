Рейс из Нью-Йорка в Торонто едва не окончился трагически.
Самолет попал в шторм, его едва не снесло ветром при посадке.
Рейс из Нью-Йорка в Торонто едва не окончился трагически.
Самолет попал в шторм, его едва не снесло ветром при посадке.
Полет для пассажиров стал настоящим шоком, они уже прощались
с жизнью. Сильный боковой ветер испытывал на прочность легкий самолет. Воздушное
судно несколько раз сносило в сторону от посадочной полосы.
Посадка стала серьезным испытанием для пилотов. Но все же она прошла в штатном режиме – благодаря мастерству летчиков, передает .