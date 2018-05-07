Рейс из Нью-Йорка в Торонто едва не окончился трагически. Самолет попал в шторм, его едва не снесло ветром при посадке.

Рейс из Нью-Йорка в Торонто едва не окончился трагически.Самолет попал в шторм, его едва не снесло ветром при посадке.Полет для пассажиров стал настоящим шоком, они уже прощалисьс жизнью. Сильный боковой ветер испытывал на прочность легкий самолет. Воздушноесудно несколько раз сносило в сторону от посадочной полосы.Посадка стала серьезным испытанием для пилотов. Но все же она прошла в штатном режиме – благодаря мастерству летчиков, передает .