На продолжающемся в Дании чемпионате мира по хоккею сборная России провела третий поединок на групповом этапе против команды Белоруссии. Подопечные Ильи Воробьева не испытали проблем и разгромили соперников со счетом 6:0.

На продолжающемся в Дании чемпионате мира по хоккею сборная России провела третий поединок на групповом этапе против команды Белоруссии. Подопечные Ильи Воробьева не испытали проблем и разгромили соперников со счетом 6:0.Российские хоккеисты поразили ворота белорусского вратаря-дебютанта Виталия Труса уже на шестой минуте благодаря усилиям Павла Дацюка и именно эта шайба стала для России самой быстрой на текущем мировом первенстве. Следом за ним забитыми голами отмечались Максим Шалунов (26-я минута), Илья Каблуков (30-я), на 40-й минуте Дацюк стал автором дубля, после чего отличились Максим Мамин (46-я), а также Кирилл Капризов (48-я).Для сборной России эта победа стала третьей подряд. Примечательно, что на данный момент "красная машина" с 20-ю голами является самой результативной командой мирового первенства. Кроме того, за три поединка россияне не пропустили ни одной шайбы и являются единственной командой с "сухарем".Таким образом, эти показатели позволяют России с девятью очками лидировать в группе А. Белоруссия же с тремя поражениями занимает последнюю, восьмую строчку.Также отметим, что в параллельном поединке группы В сборная США выиграла у Германии – 3:0.