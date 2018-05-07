Актриса Юлия Высоцкя обожает баловать себя и своих близких изысканными блюдами, однако стройной фигурке звезды можно только позавидовать. Юлия рассказала, как, не отказываясь от любимых вкусностей, ей удается держать себя в форме.

Актриса Юлия Высоцкя обожает баловать себя и своих близких изысканнымиблюдами, однако стройной фигурке звезды можно только позавидовать. Юлия рассказала,как, не отказываясь от любимых вкусностей, ей удается держать себя в форме.Высоцкая уверена, что не обязательно ограничивать себя в привычныхпродуктах, если хочешь похудеть. По мнению артистки жесткие диеты и ограниченияделают женщин несчастными."Выражение "здоровый образ жизни" действует на меня как набыка красная тряпка. Он подразумевает правильное питание. А что это значит?Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного,мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости!", – поясняет артистка.По ее мнению, каждому человеку нужно прислушиваться к своему организму, чтобыправильно питаться.Юлия посоветовала тем, кто не может полностью отказаться от какой-либовкусности, не мучить себя запретами, а руководствоваться принципом умеренности."Не нужно над собой издеваться: ваш лучший диетолог – это ваше тело", —отметила она.Актриса рассказала, что перед тем сесть на диету необходимопровести чистку организма. Недавно Высоцкая прошла программу, которую назвала"перезагрузка".Полный цикл можно пройти всего за одну неделю. Первые двадня из семи она убрала из рациона жиры и питалась исключительно клетчаткой исложными углеводами. По ее словам, в этот момент кишечник начинает лучшеработать. На третий день добавила в меню белок: мясо курицы или говядину. На пятыйдень Юлия стала употреблять в пищу продукты с содержанием жира: авокадо, масло. Актриса уверяет, что, пройдя полный цикл организм перезагрузится и сбрасыватьвес станет значительно легче, сообщает .