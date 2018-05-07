Наставник московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин, чьи подопечные в минувший уикенд стали чемпионами России, рассказал, что команду могут покинуть игроки основного состава братья Алексей и Антон Миранчуки. И решение это будут принимать они сами.

Наставник московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, чьи подопечные в минувший уикенд стали чемпионами России, рассказал, что команду могут покинуть игроки основного состава братья Алексей и Антон Миранчуки. И решение это будут принимать они сами."Если будет серьезное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут, — цитирует Семина Спортбокс.Ru. – Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдет. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут".По словам тренер "Локо", Алексею вполне комфортно в команде железнодорожников: "Он играет в свое удовольствие, главное – растет. У него еще много недостатков, которые он должен закрыть". Напомним, что и Алексей, и Антон уже приглашались в состав сборной России.