Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 183 назначены новые руководители УВД по ВАО и УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве...

Сегодня на Петровке, 38 заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих довел до личного состава Указ Президента России о кадровых перестановках в системе МВД РФ.Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года № 183 начальником Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве назначен генерал-майор полиции Алексей Кузнецов и генерал-майор полиции Сергей Карпов – начальником Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве.«На всех этапах службы данные сотрудники зарекомендовали себя ответственными руководителями, обладающими хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом», – отметил заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих, вручая служебные удостоверения вновь назначенным руководителям.Также приказом Главного управления МВД России по г. Москве начальником Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве назначен полковник внутренней службы Василий Кукунов.Справочно:Алексей Александрович Кузнецов родился 30 июля 1974 года в Москве. В сентябре 1992 года поступил в Московский юридический институт МВД России и по его окончании с 1996 по 2001 год преподавал на кафедре служебно-прикладной физической подготовки и спорта Московской академии МВД России. С 2001 по 2008 год прошел путь от старшего оперуполномоченного до заместителя начальника 2 ОРЧ Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД по г. Москве – начальника 7 отдела. В 2008 году назначен на должность заместителя начальника ЦПЭ ГУВД по г. Москве, в 2012 году возглавил данное подразделение. В 2013 году переведен для дальнейшего прохождения службы в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, где был назначен на должность заместителя начальника ГУПЭ МВД России. Неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по г. Москве и МВД России, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».Сергей Анатольевич Карпов родился 11 декабря 1962 года в деревне Екатериновка Чистопольского района Татарской АССР. Имеет высшее образование, является кандидатом юридических наук. С мая 1981 по май 1983 года проходил службу в Вооруженных силах Советского Союза. Выполнял интернациональный долг в Демократической республике Афганистан. В июне 1985 года поступил на службу в органы внутренних дел Башкирской АССР на должность инспектора службы отдела внутренних дел Стерлитамакского райисполкома, где проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава. В дальнейшем прошел путь от заместителя начальника полиции по оперативной работе УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве до начальника 14 отдела 4 ОРЧ «И» УУР ГУ МВД России по г. Москве. В феврале 2014 года был назначен начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2016 года занимал должность заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации по Республике Дагестан – начальника полиции. Неоднократно поощрялся руководством МВД России и ГУ МВД России по г. Москве. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», «За боевые заслуги», а также ведомственными наградами.Василий Анатольевич Кукунов родился в 1962 году в городе Москве. В 1984 году окончил Московский финансовый институт, в этом же году поступил на службу в органы внутренних дел. Начиная с 1984 года и до настоящего времени проходил службу в Контрольно-ревизионном управлении, где прошел путь от ревизора до заместителя начальника управления. Является почетным сотрудником МВД, неоднократно поощрялся руководством.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве