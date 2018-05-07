Украинских патриотов возмутил отдых группы одесских школьников в Крыму. Свои гневные посты они пытаются оправдать заботой о безопасности детей.

Украинских "патриотов" возмутил отдых группыодесских школьников в Крыму. Свои гневные посты они пытаются оправдать заботой обезопасности детей.Скандал вокруг крымского путешествия школьников из Одессыначался с поста украинской журналистки Екатерины Маденс. Она набрела нафотографии туристической группы в соцсетях и опубликовала их на своей страницев Facebook. По ее мнению,одесским детям нечего делать в Крыму."Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевскийлицей в Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообщехоть о чем-то думают?", – возмущается Маденс.Подписчики журналистки дружно подхватили волну недовольства.Ситуацию они назвали "отвратительной" и "однозначнонепатриотичной". В то же время, прозвучал и такой вопрос: "Почему всеорут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя?" Тем более, что поездкуорганизовали родители, которые имеют полное право решать, куда их детям ездить.Руководство Ришельевского лицея также ответило на возмущение"патриотической общественности". Там подтвердили, что поездкутуристического кружка в Крым оплатили родители. Так что запретить путешествиеникто не может, пишут "Новости Украины".На фотографиях, сделанных в Крыму, ученики из Одессы и ихинструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага. Это горный массив, расположенный вюжной части полуострова. Дети оставили самые восторженные отзывы о своейпоездке.Один из комментаторов новости заметил, что пост журналистки не имеет ничего общего с заботой о безопасности детей."Хотя может я неправильно понял даму со столь экзотической фамилией, и она беспокоится о безопасности детей по возвращению в Одессу? Неужели даже на малолетних детей неонацистские "патриоты" будут кидаться?", – задается вопросом комментатор.