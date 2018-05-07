Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг престижного теннисного турнира Masters в Мадриде. Во втором поединке россиянка в двух сетах одержала победу над румынской соперницей Ириной-Камелией Бегу – 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты.

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг престижного теннисного турнира Masters в Мадриде. Во втором поединке россиянка в двух сетах одержала победу над румынской соперницей Ириной-Камелией Бегу – 7:5, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты.Соперницей Шараповой по третьему раунду соревнования станет француженка Кристина Младенович, которая в своем поединке второго круга оказалась сильнее китаянки Чжан Шуай — 6:4, 4:6, 6:3.Ранее стало известно о том, что Шарапова поднялась в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) НА 52-ю строчку.