По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушений требований охраны труда

По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушений требований охраны трудаСледственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти электромонтера в Шарье.Несчастный случай произошел 2 апреля. В одном из цехов мужчина занимался устранением технической неисправности в оборудовании по удалению бракованного ламината. В процессе работы его придавило лифтом. От полученных травм электромонтер скончался на месте происшествия.По версии следствия, причиной трагедии стало нарушение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.