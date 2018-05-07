По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушений требований охраны труда
По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушений требований охраны труда
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти электромонтера в Шарье.
Несчастный случай произошел 2 апреля. В одном из цехов мужчина занимался устранением технической неисправности в оборудовании по удалению бракованного ламината. В процессе работы его придавило лифтом. От полученных травм электромонтер скончался на месте происшествия.
По версии следствия, причиной трагедии стало нарушение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.