Владимир Путин в понедельник, 7 мая, в четвертый раз вступил
в должность главы государства. Президент принес присягу народу России, а также
выступил с речью. По словам Путина, служение Отечеству и людям – его главная
задача.
Владимир Путин в понедельник, 7 мая, в четвертый раз вступил
в должность главы государства. Президент принес присягу народу России, а также
выступил с речью. По словам Путина, служение Отечеству и людям – его главная
задача.
Церемония инаугурации главы российского государства прошла
уже в седьмой раз. Владимир Путин положил правую руку на специальный экземпляр
Конституции и зачитал текст президентской присяги.
Она звучит так: "Клянусь при
осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять
права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию
Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и
целостность государства, верно служить народу".
После глава государства произнес речь перед собравшимися в
Андреевском зале Большого кремлевского дворца гостями церемонии. "Вступая
в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную
ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным
народом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед и
свершений", – сказал Путин.
По его словам, мужество предков, их неустанный труд и отношение
к отеческой земле является вечным примером преданности Родине. Глава
государства заявил, что сделает все, чтобы у России было мирное и процветающее
будущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас,
целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашему
отечеству", – сказал Владимир Путин, добавив, что для него это превыше
всего.
Кроме того, президент еще раз выразил благодарность
гражданам за поддержу на выборах. По его словам, это является для него огромным капиталом, надежной моральной поддержкой. Российский лидер
подчеркнул, что это важно для отстаивания позиций страны на международной
арене, а также для перемен к лучшему во внутренней жизни.
Напомним, президентские выборы состоялись 18 марта. Владимир
Путин заручился поддержкой подавляющего большинства избирателей. Действующий
глава государства набрал 76,69% голосов.
Нынешняя инаугурация – седьмая по счету в новейшей истории
России. Первая состоялась в июле 1991 года. В целом торжественный церемониал в
его нынешнем виде сложился к 2000 году. Президент приносит присягу на
специальном экземпляре Конституции и получает символы власти главы государства
– штандарт и знак.