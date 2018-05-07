Владимир Путин в понедельник, 7 мая, в четвертый раз вступил в должность главы государства. Президент принес присягу народу России, а также выступил с речью. По словам Путина, служение Отечеству и людям – его главная задача.

Владимир Путин в понедельник, 7 мая, в четвертый раз вступилв должность главы государства. Президент принес присягу народу России, а такжевыступил с речью. По словам Путина, служение Отечеству и людям – его главнаязадача.Церемония инаугурации главы российского государства прошлауже в седьмой раз. Владимир Путин положил правую руку на специальный экземплярКонституции и зачитал текст президентской присяги.Она звучит так: "Клянусь приосуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранятьправа и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать КонституциюРоссийской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность ицелостность государства, верно служить народу".После глава государства произнес речь перед собравшимися вАндреевском зале Большого кремлевского дворца гостями церемонии. "Вступаяв должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальнуюответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональнымнародом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед исвершений", – сказал Путин.По его словам, мужество предков, их неустанный труд и отношениек отеческой земле является вечным примером преданности Родине. Главагосударства заявил, что сделает все, чтобы у России было мирное и процветающеебудущее, чтобы каждая семья жила в благополучии и достатке. "Заверяю вас,целью моей жизни, работы, будет, как и прежде, служение людям, нашемуотечеству", – сказал Владимир Путин, добавив, что для него это превышевсего.Кроме того, президент еще раз выразил благодарностьгражданам за поддержу на выборах. По его словам, это является для него огромным капиталом, надежной моральной поддержкой. Российский лидерподчеркнул, что это важно для отстаивания позиций страны на международнойарене, а также для перемен к лучшему во внутренней жизни.Напомним, президентские выборы состоялись 18 марта. ВладимирПутин заручился поддержкой подавляющего большинства избирателей. Действующийглава государства набрал 76,69% голосов.Нынешняя инаугурация – седьмая по счету в новейшей историиРоссии. Первая состоялась в июле 1991 года. В целом торжественный церемониал вего нынешнем виде сложился к 2000 году. Президент приносит присягу наспециальном экземпляре Конституции и получает символы власти главы государства– штандарт и знак.