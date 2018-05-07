Ветераны были рады гостям. Сотрудники УВД по ВАО пожелали каждому из них крепкого здоровья и бодрости духа...

Инспекторы группы службы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин посетили по месту жительства ветеранов органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны Илью Никоноровича Стрельцова, Михаила Васильевича Козина и Владимира Егоровича Панова и поздравили с Днем Победы.Ветераны были рады гостям. Сотрудники УВД по ВАО пожелали каждому из них крепкого здоровья и бодрости духа.Виктор Серегин поздравил ветеранов и отметил, что по всем проблемным вопросам они всегда могут обратиться в Совет ветеранов ГИБДД УВД по ВАО, где им обязательно помогут.После теплых поздравлений сотрудники УВД по ВАО вручили ветеранам памятные подарки.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73