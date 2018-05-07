Каждый, кто родился и вырос в нашей стране, свято чтит самый важный праздник весны – День Победы. Для всех нас 9 мая - символ героизма и мужества нашего народа.

Каждый, кто родился и вырос в нашей стране, свято чтит самый важный праздник весны – День Победы. Для всех нас 9 мая - символ героизма и мужества нашего народа.В преддверии празднования Великого Дня, на Поклонной горе прошла традиционная военно-патриотическая акция «Я - наследник победы». Детские общественные организации Западного административного округа собрались, чтобы выразить благодарность тем, кто сражался за спокойную жизнь и мирное небо над головой будущих поколений. В ходе мероприятия школьники познакомились с работой экстренных служб: пожарной, МЧС и ГИБДД, также побывали на выставке передвижного музея оружия и узнали много нового о работе кинологической службы.Затем дети приняли участие в военно-спортивной эстафете. На одном из этапов они показали свои знания по Правилам дорожного движения сотрудникам Госавтоинспекции. Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали школьникам о дорожных знаках, правилах поведения для велосипедистов и пешеходов, объяснили опасные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, рассказали о сигналах регулировщика и о важности применения светоотражающих элементов.Также детям показали патрульный автомобиль ДПС, рассказали о его оснащении и продемонстрировали устройство для подачи звуковых и световых сигналов.Ребята выразили свой восторг и отметили, что в ходе общения с сотрудниками Госавтоинспекции получили много новых и полезных знаний.