Особенно приятно было подполковнику милиции в отставке Владимиру Павловичу Яковлеву получить медаль «25 лет УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве»...

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. сотрудники полиции УВД по ЗАО совместно с представителями Совета ветеранов, Общественного совета и Женского совета УВД по ЗАО поздравили ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Владимира Павловича Яковлева.Владимир Павлович проживает в пансионате для ветеранов Великой Отечественной войны «Коньково», где ему предоставляют необходимое медицинское обслуживание, обеспечивают должный уход и заботу. Он всегда с нетерпением ждет приезда сотрудников УВД по ЗАО.Помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан Ермаков расспросил у персонала пансионата о самочувствии ветерана и в чем он нуждается, доволен ли он.Владимир Павлович Яковлев родился и вырос в Москве, служил на флоте, после войны окончил военное пожарно-техническое училище, а затем посвятил свою жизнь работе в милиции. Владимир Павлович удостоен многих наград, в том числе ордена Отечественной войны II степени и медали "За боевые заслуги".Гости привезли ветерану цветы и подарки, но особенно приятно было подполковнику милиции в отставке Владимиру Павловичу Яковлеву получить медаль «25 лет УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве». Гости пожелали Владимиру Павловичу крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39