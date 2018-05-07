Полицейские изъяли у подозреваемого наркотическое средство – гашиш, массой более 280 граммов, и марихуану, массой более 180 граммов...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего подозреваемого в покушении на сбыт гашиша и марихуаны в крупном размере.При личном досмотре задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой более 3 граммов.Кроме этого в ходе обыска в квартире по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты несколько пакетов с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятый материал признан наркотическим средством – гашишем, массой более 280 граммов и марихуаной, массой более 180 граммов.Установлено, что изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта.По данному факту следователем Следственного управления УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93