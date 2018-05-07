Полицейские изъяли у подозреваемого наркотическое средство – гашиш, массой более 280 граммов, и марихуану, массой более 180 граммов...
Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего подозреваемого в покушении на сбыт гашиша и марихуаны в крупном размере.
При личном досмотре задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой более 3 граммов.
Кроме этого в ходе обыска в квартире по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты несколько пакетов с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятый материал признан наркотическим средством – гашишем, массой более 280 граммов и марихуаной, массой более 180 граммов.
Установлено, что изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта.
По данному факту следователем Следственного управления УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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